"Ворскла" - "Діла": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
У четвер, 27 липня, "Ворскла" зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції з грузинською "Ділою"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перша гра між "Ворсклою" та "Ділою" відбудеться у польському місті Тихи та розпочнеться о 20:30. Наживо її покаже YouTube-канал полтавського футбольного клубу.
"Ворскла", у разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною".
Коли в єврокубках стартує "Динамо"
На цій же стадії виступи у Лізі конференцій розпочне київське "Динамо", яке зустрінеться з переможцем пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня.
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч
"Ворскла" (Україна) - "Діла" (Грузія)
Тихи, Польща, Міський стадіон
27 липня
Початок - 20:30
Пряма трансляція на YouTube-каналі "Ворскли"
- У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції, за підсумками якого суперників дізналися "Динамо" та "Ворскла".
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