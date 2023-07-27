Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перша гра між "Ворсклою" та "Ділою" відбудеться у польському місті Тихи та розпочнеться о 20:30. Наживо її покаже YouTube-канал полтавського футбольного клубу.

"Ворскла", у разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною".

Коли в єврокубках стартує "Динамо"

На цій же стадії виступи у Лізі конференцій розпочне київське "Динамо", яке зустрінеться з переможцем пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня.

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч

"Ворскла" (Україна) - "Діла" (Грузія)

Тихи, Польща, Міський стадіон

27 липня

Початок - 20:30

Пряма трансляція на YouTube-каналі "Ворскли"