Воюючи з хижаком, не давайте його риториці відвернути вас від його хижості
Москва не вірить ні в панславізм, ні в соціалізм, ні навіть в те, що "українці — це ті самі росіяни"
Між офіційною ідеологією російських завоювань в Азії та Європі є одна важлива відмінність.
Азію Росія останні 200 років підкорювала як "Європа": під гаслом "просвітництва" і "цивілізування азійських варварів".
Натомість завоювання в Європі мали принципово інше підґрунтя: "ми єдині, але столиця цієї єдності — Москва".
Москва не вірить ні в панславізм, ні в соціалізм, ні навіть в те, що "українці — це ті самі росіяни", а вірить лише в необхідність нових територіальних надбань
Основою єдності при цьому могло бути різне: наприклад, панславізм ("Москва — столиця всього слов'янства"), соціалізм ("Москва — столиця всіх повсталих пролетаріїв"), або просто і тупо "українці — це ті самі росіяни, але зазомбовані фашизмом і США". Але це мішура, бутафорія, на яку непотрібно звертати серйозну увагу. Москва не вірить ні в панславізм, ні в соціалізм, ні навіть в те, що "українці — це ті самі росіяни", а вірить лише в необхідність нових територіальних надбань, бо інакше ніж екстенсивно — захоплюючи та грабуючи нові території — Росія розвиватися ніколи не могла й не може (з суто об'єктивних причин: немає таких стимулів праці, а їх немає, бо засади російської державності з такими стимулами несумісні).
Воюючи з хижаком, не давайте його риториці відвернути вас від його засадничої хижості
Воюючи з хижаком, не давайте його риториці відвернути вас від його засадничої хижості. Тому вступати з Москвою та її ідеологами в серйозні дискусії про те, чи ми "один народ", немає сенсу: це вже дискурсивний програш. Задурених цією ідеологією пересічних росіян ще можна переконувати (якщо вони не відчувають, що дотримання офіційної ідеології для них є необхідною мімікрією, гарантією виживання), ідеологів — в жодному разі. Для них ідеологія — лише інструмент, не більше.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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