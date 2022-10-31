Між офіційною ідеологією російських завоювань в Азії та Європі є одна важлива відмінність.

Азію Росія останні 200 років підкорювала як "Європа": під гаслом "просвітництва" і "цивілізування азійських варварів".

Натомість завоювання в Європі мали принципово інше підґрунтя: "ми єдині, але столиця цієї єдності — Москва".

Москва не вірить ні в панславізм, ні в соціалізм, ні навіть в те, що "українці — це ті самі росіяни", а вірить лише в необхідність нових територіальних надбань

Основою єдності при цьому могло бути різне: наприклад, панславізм ("Москва — столиця всього слов'янства"), соціалізм ("Москва — столиця всіх повсталих пролетаріїв"), або просто і тупо "українці — це ті самі росіяни, але зазомбовані фашизмом і США". Але це мішура, бутафорія, на яку непотрібно звертати серйозну увагу. Москва не вірить ні в панславізм, ні в соціалізм, ні навіть в те, що "українці — це ті самі росіяни", а вірить лише в необхідність нових територіальних надбань, бо інакше ніж екстенсивно — захоплюючи та грабуючи нові території — Росія розвиватися ніколи не могла й не може (з суто об'єктивних причин: немає таких стимулів праці, а їх немає, бо засади російської державності з такими стимулами несумісні).

Воюючи з хижаком, не давайте його риториці відвернути вас від його засадничої хижості

Воюючи з хижаком, не давайте його риториці відвернути вас від його засадничої хижості. Тому вступати з Москвою та її ідеологами в серйозні дискусії про те, чи ми "один народ", немає сенсу: це вже дискурсивний програш. Задурених цією ідеологією пересічних росіян ще можна переконувати (якщо вони не відчувають, що дотримання офіційної ідеології для них є необхідною мімікрією, гарантією виживання), ідеологів — в жодному разі. Для них ідеологія — лише інструмент, не більше.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.