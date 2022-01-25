"Вперше стільки уваги приділяється захисту України та Європи і покаранню РФ": аналітик Юсов про єдність ЄС, НАТО і США на тлі російської агресії

Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Така єдність є. І, можливо, вперше за 8 років російської гібридної агресії нарешті є глобальна єдність. Зрозуміло, все одно, є розбіжності в оцінках. Німеччина, яка все одно відмовляється постачати зброю. Але тим не менше, вперше за цей час, стільки уваги приділяється захисту України та Європи і покаранню Росії за можливе вторгнення і порушення міжнародного права. Тут голос ЄС, НАТО та США єдиний", - заявив Юсов.



На його думку, розуміючи це, Росія намагається розкрити всі свої "консерви", показати розкол.



"Це роблять ті фігури, які не є ключовими і ті карти, які не є козирними. Якщо ми говоримо про Хорватію - це парламентська республіка і заяви президента - це все одно, що заяви президента Німеччини або фріка (президента Чехії, - ред) Земана, який кричав дуже довго про любов до Путіна. Договорився до того, що Чехія можливо відправить солдат до України. Такі заяви фрікових політиків будуть тривати і далі. У запасі Путіна ще є "російські консерви", - додав аналітик.



Він зазначив, що стратегічно - це ні на що не впливає.



"Тут велика відповідальність українського істемблішменту. Можна давати різні оцінки щодо вторгнення. Зрештою тут ключова оцінка розвідки. Тут українська розвідка і розвідка союзників дають приблизно однакові оцінки. Дуже важливо, щоб українські політики, особливо, представники влади, говорячи про те, що вторгнення не буде і це все нагнітнання, спекуляція чи паніка, не говорили це словами Скабеєвої і російських пропагандистів", - сказав Юсов.



За його словами, Україна має пояснювати, що готова до будь-якого розвитку подій.



"Робота Лаврова - виправдатись за пересування російських військ. Робота Пєскова - пояснити, чому Росія не збирається нападати. А робота України і української влади - не просто пояснити, що все під контролем, а все так, тому що, ми будемо битися і ми готові. В цьому і є заспокійливий момент", - підсумував аналітик.





Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а у разі ескалації агресії РФ Загреб максимально дистанціюється від подій.