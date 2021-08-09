Вперше в історії: українські парашутисти станцюють у небі гопак до річниці Незалежності
До 30-ї річниці Незалежності 14 парашутистів станцюють у небі гопак
Про це повідомила менеджерка проєкту Марина Моїсеєнко, передає Укрінформ.
Відтак, подібне дійство стане першим в історії України.
“Команда з 150 учасників з Запоріжжя та інших куточків країни отримала можливість реалізувати унікальний показовий виступ з нагоди 30-річчя України – "Український гопак - на землі та в небі". ПУ "Новий театр" як головний організатор проєкту підписав головну угоду з Українським культурним фондом”, - повідомила вона.
За словами Моїсеєнко, унікальність події полягає у поєднанні звичайного та повітряного танців "Гопак".
Подію заплановано на 21 серпня. Вона відбудеться на аеродромі у селі Майське.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський презентував план святкування Дня Незалежності України.
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