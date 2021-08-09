Вперше в історії: українські парашутисти станцюють у небі гопак до річниці Незалежності

Про це повідомила менеджерка проєкту Марина Моїсеєнко, передає Укрінформ.

Відтак, подібне дійство стане першим в історії України.

“Команда з 150 учасників з Запоріжжя та інших куточків країни отримала можливість реалізувати унікальний показовий виступ з нагоди 30-річчя України – "Український гопак - на землі та в небі". ПУ "Новий театр" як головний організатор проєкту підписав головну угоду з Українським культурним фондом”, - повідомила вона.

За словами Моїсеєнко, унікальність події полягає у поєднанні звичайного та повітряного танців "Гопак".

“Поки на землі український народний танець виконуватиме запорізький ансамбль "Вихиляси", в небо літаки піднімуть чотирнадцять професійних парашутистів, які у стрибку, разом із танцюристами на землі, мають виконати елементи гопака та побудувати у вільному падінні фігури: цифру "30" та "Серце". Так вирішили зізнатися у коханні Україні. Під час приземлення парашутисти буксируватимуть великий державний прапор. Опісля відбудеться повітряне шоу літаків з димами”, - наголосила організаторка. Подію заплановано на 21 серпня. Вона відбудеться на аеродромі у селі Майське. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський презентував план святкування Дня Незалежності України.

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