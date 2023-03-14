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"Вперше в історії української дипломатії": Кулеба оголосив відкритий відбір на посади послів

14 березня, 2023 вiвторок
02:10
Суспільство Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив прийом заявок на посади послів від усіх охочих

Про це Кулеба написав у Facebook.

"Відкритий пошук Послів - це можливість для системи розширити горизонти, і можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми. Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі", - написав Кулеба.

Міністр пояснив, що таке рішення обумовлене нестачею працівників.

"Охочих багато, а готових якісно виконувати таку складну роботу — одиниці. Знайти людину, яка відповідатиме критеріям і вимогам, знатиме мови, буде здатна дати результат —  дуже непросто. Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не лише державним інституціям, але й приватному сектору. МЗС постійно шукає нових сильних кандидатів всередині дипломатичної служби та зовні на відповідальні посади. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади Послів. Шукаю їх в дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Єдиний спосіб пришвидшити ці процеси — приймати нестандартні рішення", - написав Кулеба.

Міністр також розповів про відбір кандидатів.

"Я переконаний, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або а) ми їх ще не знайшли, або б) вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну, роботу посла України. Тому ми йдемо на безпрецедентний крок - створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі "Вакансії". Я знаю, що ми отримаємо тисячі заявок. Знаю, що переважна більшість не відповідатиме вимогам ані посади, ані часу. Наша задача буде в тому, щоб у морі води знайти дорогоцінну краплю, яка підживить дипломатичну службу. Тому кожен кандидат, в якому ми побачимо потенціал, буде проходити ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки", - написав Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що шанс отримати дипломатичну посаду вищий у разі кандидування на роботу в країнах Африки та додав, що за рівних здібностей віддаватиме перевагу жінкам.

"Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар'єрного зростання жінок", - написав Кулеба.

Також міністр анонсував призначення послів у Китаї, Індії та Бразилії.

"Наостанок: ви можете звернути увагу, що серед переліку країн немає Китаю, Індії та Бразилії. І будете праві. Це тому, що я вже вніс на розгляд президента України кандидатури послів у цих країнах. Ви дізнаєтеся їхні імена після оприлюднення відповідних указів. Скажу лише, що в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів. Отже, заходьте на сайт МЗС і дивіться розділ "Вакансії". Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв'яжеться HR-служба МЗС", - написав Кулеба.

  • Раніше президент Володимир Зеленський призначив послів у Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані.
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Дмитро Кулеба
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