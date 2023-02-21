Зеленський призначив українських послів в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані

Про це йдеться в указах №83/2023, №84/2023 та №85/2023 оприлюднених на сайті глави держави.

Згідно з ними призначені Надзвичайні та Повноважні посли України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані.

Зокрема Марина Михайленко стала амбасадоркою в Португальській Республіці.

Представника України в Республіці Сенегал Юрія Пивоварова обрали за сумісництвом у Республіці Гвінея-Бісау.

Також посла в Арабській Республіці Єгипет Миколу Нагорного призначено й в Республіці Судан.