Зеленський призначив українських послів в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані
У вівторок 21 лютого президент Володимир Зеленський призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані
Про це йдеться в указах №83/2023, №84/2023 та №85/2023 оприлюднених на сайті глави держави.
Згідно з ними призначені Надзвичайні та Повноважні посли України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані.
Зокрема Марина Михайленко стала амбасадоркою в Португальській Республіці.
Представника України в Республіці Сенегал Юрія Пивоварова обрали за сумісництвом у Республіці Гвінея-Бісау.
Також посла в Арабській Республіці Єгипет Миколу Нагорного призначено й в Республіці Судан.
- Крім того, 21 лютого уряд призначив волонтера Віталія Дейнегу та експосла Андрія Шевченка заступниками міністра оборони України.
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