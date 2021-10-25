Вперше за понад 50 років: Україна братиме участь у розширеному форматі Конференції директорів озброєнь НАТО
26 жовтня відбудеться засідання Конференції національних директорів озброєнь НАТО. Вперше за понад півстоліття представника України запрошено до участі розгляду питань, що стосуються роботи Альянсу
Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Носов, передає пресслужба Кабміну.
За його словами, Україна раніше залучалася до участі в засіданнях конференції, але зараз вперше йдеться про питання, що відносяться до прерогативи виключно держав-членів НАТО.
Зокрема, йдеться про інновації в оборонно-технічній сфері, зміни у взаємодії з наукою і оборонно-промисловим комплексом і досягнення оптимального співвідношення військових потреб і бюджетних можливостей.
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