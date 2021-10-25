Вперше за понад 50 років: Україна братиме участь у розширеному форматі Конференції директорів озброєнь НАТО

Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Носов, передає пресслужба Кабміну.

За його словами, Україна раніше залучалася до участі в засіданнях конференції, але зараз вперше йдеться про питання, що відносяться до прерогативи виключно держав-членів НАТО.

Зокрема, йдеться про інновації в оборонно-технічній сфері, зміни у взаємодії з наукою і оборонно-промисловим комплексом і досягнення оптимального співвідношення військових потреб і бюджетних можливостей.