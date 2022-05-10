Впродовж 9 травня Об'єднані сили на Донецькому і Луганському напрямках відбили 15 атак, знищили 9 танків і понад 30 інших бронемашин

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 1 зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

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