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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Впродовж 9 травня Об'єднані сили на Донецькому і Луганському напрямках відбили 15 атак, знищили 9 танків і понад 30 інших бронемашин

Впродовж 9 травня Об'єднані сили на Донецькому і Луганському напрямках відбили 15 атак, знищили 9 танків і понад 30 інших бронемашин

10 травня, 2022 вiвторок
00:26
війна з Росією знищена ворожа техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 1 зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

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Операція об'єднаних сил
Донбас
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Автор Роман Яворський
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