ВПС Ізраїлю атакували два аеропорти в Сирії, - сирійські ЗМІ
Сирійські ЗМІ повідомляють про удари ЦАХАЛу по цілях в Алеппо та Латакії
Про це повідомляє видання newsru, з посиланням на сирійські медіа.
У вівторок, 6 вересня, ввечері сирійські ЗМІ повідомили про удари, що завдаються з повітря по цілях у районі аеропорту Алеппо та в районі Латакії. Дамаск заявляє, що атаки здійснено ізраїльськими ВПС.
Сирійська державна агенція SANA стверджує, що ППО Сирії змогли збити кілька ізраїльських ракет, випущених по цілях в Алеппо.
Опозиційні ЗМІ передають, що цілі в Алеппо та Латакії були вражені. Зокрема, заявлено, що в міжнародному аеропорту Алеппо пошкоджено злітно-посадкову смугу. SANA підтверджує, що метою атаки став аеропорт Алеппо.
Моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), що базується в Лондоні, заявляє про повітряні удари по цілям в районі Алеппо (на півночі Сирії) і Дір аз-Зура (на сході Сирії). За попередніми даними, вражені об'єкти проіранських сил.
Зазначимо, що у Дір аз-Зурі протягом останнього місяця удари, як правило, завдавали коаліційних сил під керівництвом США, а не ЦАХАЛ. Це друга атака, що приписується ізраїльським ВПС, у районі аеропорту Алеппо за останні сім днів. 31 серпня ударом з повітря було знищено склади зброї та боєприпасів проіранських сил.
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