Про це повідомляє видання newsru, з посиланням на сирійські медіа.

У вівторок, 6 вересня, ввечері сирійські ЗМІ повідомили про удари, що завдаються з повітря по цілях у районі аеропорту Алеппо та в районі Латакії. Дамаск заявляє, що атаки здійснено ізраїльськими ВПС.

Сирійська державна агенція SANA стверджує, що ППО Сирії змогли збити кілька ізраїльських ракет, випущених по цілях в Алеппо.

Опозиційні ЗМІ передають, що цілі в Алеппо та Латакії були вражені. Зокрема, заявлено, що в міжнародному аеропорту Алеппо пошкоджено злітно-посадкову смугу. SANA підтверджує, що метою атаки став аеропорт Алеппо.

Моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), що базується в Лондоні, заявляє про повітряні удари по цілям в районі Алеппо (на півночі Сирії) і Дір аз-Зура (на сході Сирії). За попередніми даними, вражені об'єкти проіранських сил.

Зазначимо, що у Дір аз-Зурі протягом останнього місяця удари, як правило, завдавали коаліційних сил під керівництвом США, а не ЦАХАЛ. Це друга атака, що приписується ізраїльським ВПС, у районі аеропорту Алеппо за останні сім днів. 31 серпня ударом з повітря було знищено склади зброї та боєприпасів проіранських сил.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb