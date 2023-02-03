Про це йдеться у відповіді на петицію на сайті президента.

"Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни", - зазначено у дописі.

Зеленський додав, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.

Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необґрунтованих втрат особового складу.

Також, він закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.

Зеленський заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права.

Водночас він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі дотримання військової дисципліни.