Врахував побажання Залужного і командирів: Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення відповідальності військових
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових
Про це йдеться у відповіді на петицію на сайті президента.
"Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни", - зазначено у дописі.
Зеленський додав, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.
Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необґрунтованих втрат особового складу.
Також, він закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.
Зеленський заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права.
Водночас він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі дотримання військової дисципліни.
- Нагадаємо, 24 січня Зеленський підписав законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини.
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