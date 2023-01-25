Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військових

Про це йдеться у карті законопроєкту на сайті парламенту.

У картці документа сказано, що закон надійшов до Верховної Ради за підписом президента. Таким чином, дія закону офіційно набула чинності.

Документ передбачає внесення відповідних змін у Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти нашої держави.

За цим законом, зокрема, судам заборонять пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за окремі види злочинів:

непокора (ст. 402)

невиконання наказу (ст.403)

погрози або насильство щодо начальника (ст.405)

самовільне залишення військової частини (ст.407)

дезертирство (ст.408)

самовільне залишення поля бою (ст. 429)

Також зростають терміни покарання за військові злочини та адміністративні правопорушення.

Верховна Рада 13 грудня 2022 року підтримала в цілому законопроєкт, який дозволяє перевіряти військових на алкоголь і наркотики навіть у відпустці та вдома. Також документ передбачав посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців за невиконання наказів керівництва.

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