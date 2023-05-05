Вранці безпілотник вдруге за два дні атакував нафтопереробний завод у Краснодарському краї
На території Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї вранці 5 травня сталася пожежа через атаку безпілотника
Про це повідомляє ТАСС.
Вранці 5 травня на території Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї сталася пожежа через атаку безпілотника.
Повідомляється, що площа займання становила 60 квадратних метрів. Відкрите горіння вже ліквідовано, постраждалих немає.
За попередніми даними перед початком пожежі на території НПЗ стався вибух, через що було пошкоджено повітряну установку.
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