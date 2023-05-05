Про це повідомляє ТАСС.



Вранці 5 травня на території Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї сталася пожежа через атаку безпілотника.



Повідомляється, що площа займання становила 60 квадратних метрів. Відкрите горіння вже ліквідовано, постраждалих немає.



За попередніми даними перед початком пожежі на території НПЗ стався вибух, через що було пошкоджено повітряну установку.

Один з російських телеграм-каналів стверджує, що атаку на нафтопереробний завод здійснила група диверсантів. За словами співробітників НПЗ, диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою вибухового пристрою, після чого намагалися втекти, але були затримані.

Це вже другий подібний інцидент на Ільському НПЗ за два дні. У ніч на 4 травня завод атакували чотири безпілотники, внаслідок чого виникла пожежа площею 400 квадратних метрів.