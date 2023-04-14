Вранці поблизу залізничного депо в Мелітополі пролунав вибух
У п'ятницю, 14 квітня, поблизу залізничного депо в тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області пролунав вибух
Про це в етері телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Ранок для ворога також розпочався зовсім негарно - почалися вибухи. Пролунав надпотужний вибух, який чуло не лише місто Мелітополь, а й навколишні села", - сказав він.
Федоров зазначив, що вибух пролунав поблизу залізничного депо. Там росіяни концентрують свою ворожу техніку та боєприпаси. Також на базі залізничного депо окупанти розмістили ремонтну базу, яка вже страждала, однак не повністю зруйнована. Імовірно, загарбники десь досі не можуть простежити за технікою безпеки.
- У четвер, 13 квітня, у центрі тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області пролунав вибух. РосЗМІ заявили про роботу ППО по українському дрону.
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