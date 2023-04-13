У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, - мер

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух", - написав мер.

Повідомляється, що станом на 11:50 детальної інформації про жертв чи руйнування немає.

Проте Федоров додав: "Чекаємо на подробиці, хто невдало палить або як несправно працює вороже ППО".

Дані про вибух підтверджують і пропагандистські росЗМІ.