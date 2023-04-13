У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, - мер
У четвер, 13 квітня, у центрі тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області пролунав вибух
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух", - написав мер.
Повідомляється, що станом на 11:50 детальної інформації про жертв чи руйнування немає.
Проте Федоров додав: "Чекаємо на подробиці, хто невдало палить або як несправно працює вороже ППО".
Дані про вибух підтверджують і пропагандистські росЗМІ.
- 2 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунало щонайменше 6 вибухів, де росіяни облаштували склад ремонту техніки та палива, а також частину сховища боєприпасів.
- Також рашисти в тимчасово окупованому Мелітополі розміщують системи ППО у житлових кварталах, унаслідок цього уламки їхньої ракети прилетіли в будинок, є постраждалі.
- Уранці 3 квітня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області вибухнув автомобіль. Постраждалому колаборанту Максиму Зубарєву надали медичну допомогу.
- Раніше Федоров розповів про будівництво трьох ліній оборони на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
- Російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".
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