"Вражений масштабом руйнувань": Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав схід та південь України

Про це повідомляє пресслужба Управління верховного комісара у справах біженців (УВКБ).

"Я був вражений масштабом руйнувань, спричинених російськими ракетами та обстрілами. Об’єкти цивільної інфраструктури, такі як електростанції, системи водопостачання, дитячі садки та житлові будинки, були пошкоджені або зруйновані. Цивільне населення, включаючи дітей і людей похилого віку, були вбиті або змушені тікати зі своїх домівок. Ці безглузді напади зруйнували їхні життя", – зазначив він.

При цьому він також зауважив, що попри знищені будівлі, дух українського народу залишається незламним.

"Мене надихає їхня сила та стійкість. Ми всі – міжнародна спільнота – повинні підтримати їх у відновленні та відбудові своєї країни. Я закликаю держави, міжнародні фінансові установи та інших якомога швидше сприяти виконанню цього завдання", - заявив Гранді.

Також додається, що завдяки мережі українських партнерів, особливо місцевим громадським організаціям, УВКБ ООН значно розширило своє реагування в Україні з лютого минулого року в рамках міжвідомчого реагування Координатора гуманітарної допомоги ООН.

Реагування включає розширення операцій далі на схід і південь до важкодоступних і знову доступних районів, доставку грошової та непродовольчої допомоги постраждалим від війни цивільним особам, надання наборів для екстреного ремонту житла тим, у кого пошкоджені домівки, проведення ремонту житла й надання правової підтримки та психологічних консультацій постраждалим від війни.

Понад 4,3 мільйона українців отримали допомогу від УВКБ ООН завдяки цим та іншим видам послуг і підтримки з початку вторгнення, зазначають в Управлінні.

Водночас Гранді попередив, що гуманітарні потреби залишаються серйозними, особливо у прифронтових регіонах, тому фінансування гуманітарних операцій має підтримуватися та розширюватися.

За словами Верховного комісара, заклики ООН щодо реагування на ситуацію в Україні та українських біженців будуть оприлюднені в Женеві 15 лютого.

Гранді також підтвердив, що УВКБ ООН погодилося співпрацювати з Міністерством закордонних справ України та іншими партнерами для розбудови спроможності української консульської інфраструктури, щоб краще захищати та допомагати українцям за кордоном, у тому числі тим, хто планує повернутися додому.

Окрім цього, додається, що УВКБ ООН також обговорило з владою ситуацію українських дітей без супроводу та розлучених із сім’єю, які перебувають у Росії. Філіппо Гранді пообіцяв, що УВКБ ООН разом з іншими міжнародними партнерами шукатиме подальшого доступу до них і виступатиме за рішення в їхніх інтересах, зокрема за возз’єднання сім’ї.

25 січня Зеленський обговорив з Верховним комісаром у справах біженців ООН масове вивезення Росією українських дітей.

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