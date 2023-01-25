Про це повідомив у телеграм Володимир Зеленський.

"Під час зустрічі обговорили важливість нагального доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо розглянули тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей", – написав він.

Зеленський назвав візит Філліпо Гранді важливим політичним сигналом підтримки для всього українського суспільства, зокрема для вимушено переміщених осіб та родин, які втратили своїх дітей через депортацію.

У середу, 25 січня, Володимир Зеленський телефоном обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом необхідні кроки для подальшої інтеграції України в Альянс

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