Зеленський обговорив з Верховним комісаром у справах біженців ООН масове вивезення Росією українських дітей
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді від початку повномасштабного вторгнення Росії втретє відвідує Україну
Про це повідомив у телеграм Володимир Зеленський.
"Під час зустрічі обговорили важливість нагального доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо розглянули тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей", – написав він.
Зеленський назвав візит Філліпо Гранді важливим політичним сигналом підтримки для всього українського суспільства, зокрема для вимушено переміщених осіб та родин, які втратили своїх дітей через депортацію.
- У середу, 25 січня, Володимир Зеленський телефоном обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом необхідні кроки для подальшої інтеграції України в Альянс
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