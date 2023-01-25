Зеленський обговорив зі Столтенбергом необхідні кроки для вступу України в НАТО

Про це глава держави написав у телеграмі.

Також посадовці обговорили танкову коаліцію та розблокування принципово нових видів озброєння для України.

"Обговорили з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції в НАТО", - пише Зеленський.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не є стороною конфлікту в Україні, адже не скеровує на фронт своїх солдатів і не передає літаки.

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