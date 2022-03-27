Все буде Україна! Кіану Рівз підтримав українців

У мережі з’явилося його фото з синьо-жовтим плакатом, де пише: "Все буде Україна".

На фото Кіану Рівз стоїть разом з двома жінками, які тримають цей плакат. Невідомо, де і коли саме було зроблене це фото.

"Нео, Джон Вік і Джонні Сільверхенд всі виступають за Україну!" – написав журналіст Ілля Пономаренко, який одним з перших опублікував це фото.





Фотографія стала вірусною і поширилися по багатьох пабліках.

"Бог послав Кіану передати, що вони за нас!", - підписали фото у Geek Journal – популярному українському медіа, яке розповідає про новини кіно та серіалів.

Чимало українців висловили слова подяки відомому актору, а дехто нагадав, що його персонаж з серії фільмів про Джона Віка – це найкращий у світі кілер і попросили Рівза завітати в гості до президента Росії та втілити мрію мільйонів українців.

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