Все буде Україна! Кіану Рівз підтримав українців
Один з найпопулярніших акторів Голлівуду, зірка "Матриці" та "Джона Віка" Кіану Рівз підтримав українців
У мережі з’явилося його фото з синьо-жовтим плакатом, де пише: "Все буде Україна".
На фото Кіану Рівз стоїть разом з двома жінками, які тримають цей плакат. Невідомо, де і коли саме було зроблене це фото.
"Нео, Джон Вік і Джонні Сільверхенд всі виступають за Україну!" – написав журналіст Ілля Пономаренко, який одним з перших опублікував це фото.
Фотографія стала вірусною і поширилися по багатьох пабліках.
"Бог послав Кіану передати, що вони за нас!", - підписали фото у Geek Journal – популярному українському медіа, яке розповідає про новини кіно та серіалів.
Чимало українців висловили слова подяки відомому актору, а дехто нагадав, що його персонаж з серії фільмів про Джона Віка – це найкращий у світі кілер і попросили Рівза завітати в гості до президента Росії та втілити мрію мільйонів українців.
- Нагадаємо, Шон Пен вимагає надати Зеленському слово на церемонії вручення Оскара, інакше відмовиться від нагороди
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе