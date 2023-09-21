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"Все неправда": польський політик про заяву Моравецького, що Польща більше не передає зброю для України

21 вересня, 2023 четвер
12:34
Світ

Мирослав Чех, польський політик, зазначив, що Польща припинила поставляти Україні безкоштовно озброєння давно, ще минулого року чи на початку 2023-го прийшли останні танки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Українці тепер можуть подивитися, як виглядає кухня польської політики та зміст, який транслюється, зважаючи на електоральні інтереси. На жаль, я маю констатувати, що потрібно запастися терпінням до 15 жовтня, до дня парламентських виборів у Польщі. Треба розуміти, що данина виборчій кампанії густо складається, вона глибока і використовується будь-яке подавання неправди. У заяві прем'єр-міністра Польщі Моравецького – все неправда. По-перше, Польща припинила поставляти Україні безкоштовно озброєння давно, ще минулого року чи на початку 2023-го прийшли останні танки, і на тому кінець", - зауважив польський політик.

Мирослав Чех пояснив, що за цю допомогу Польща отримала близько 335 млн євро від США та Європейського фонду на постачання озброєння Україні. За те озброєння, що вже передала, Польща отримає загалом десь 900 млн євро. Тобто допомога була, всі це визнають, вдячність безмежна. Але з іншого боку треба розуміти, що за цим криються нормальні інтереси й оплати, у цьому нічого страшного немає. Правильно, що Польща отримує компенсацію за отриману зброю.

"По-друге, реалізуються контракти на постачання озброєння, яке виробляється у Польщі для України. Ці контракти оплачені і є між підприємствами та українськими державними чи приватними компаніями. Озброєння постачається, між іншим, ті ж славнозвісні польські самохідні гаубиці AHS Krab, які українські військові хвалять. Крім того, у Польщі відбувається ремонт німецького озброєння і тих самих Leopard. І за цей ремонт платить Німеччина, а польські робітники отримують  кошти. Нічого страшного не відбувається. А прем'єр Моравецький хотів показати, який він крутий, суворий і буде українцям показувати їхнє місце. На жаль, риторика загострюється", - резюмував громадський діяч.

Чех додав щодо громадської думки у Польщі, то опитування у серпні-вересні показали, що партія PIC (Prawo i Sprawiedliwość) відкусила 2-3% від антиукраїнської та проросійської конфігурації. Є частина польських виборців, яка зорієнтована проти допомоги Україні, більше враховуючи інтереси Росії. Суспільство демократичне, різні погляди, а партії вибирають для себе відповідну стратегію. На жаль, PIC обрав різко антиукраїнську стратегію.

  • 20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна більше не передає зброю для України
Україна
Польща
вибори
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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