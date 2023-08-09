Про це повідомив помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Дуглас Буш, інформує пресслужба Пентагону.

Буш запевнив, що США вироблятимуть достатньо зброї для власного захисту і для допомоги "нашому союзнику, Україні, щоб вона мала, все, що їй потрібно".

Буш сказав, що зараз Америка виробляє 24 тисяч артилерійських снарядів у місяць і планує наростити виробництво до понад 80 тисяч снарядів на місяць протягом наступного року.

"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво, - сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.

Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року адміністрація президента Джо Байдена виділила понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи понад 2000 зенітних систем Stinger, понад 10 000 протитанкових систем Javelin і понад 2 мільйони 155-мм артилерійських снарядів, серед іншого.

Цю допомогу надавали із наявних запасів у США та через Ініціативу сприяння безпеці України. Крім того, Вашингтон збільшив виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовують ЗСУ.

Колишній генерал сил США у Європі Бен Годжес у мережі Х (раніше - Twitter) назвав повідомлення про збільшення виробництва снарядів вражаючим і додав: "Ми маємо промислові потужності. Лише потрібна політична воля, щоб інвестувати".