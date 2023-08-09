"Все, що потрібно Україні": США планують більше як втричі збільшити виробництво снарядів
Міністерство оборони США модернізує оборонно-промислову базу і розширює виробництво критично важливих боєприпасів, зберігаючи відданість підтримці України
Про це повідомив помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Дуглас Буш, інформує пресслужба Пентагону.
Буш запевнив, що США вироблятимуть достатньо зброї для власного захисту і для допомоги "нашому союзнику, Україні, щоб вона мала, все, що їй потрібно".
Буш сказав, що зараз Америка виробляє 24 тисяч артилерійських снарядів у місяць і планує наростити виробництво до понад 80 тисяч снарядів на місяць протягом наступного року.
"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво, - сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.
Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року адміністрація президента Джо Байдена виділила понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи понад 2000 зенітних систем Stinger, понад 10 000 протитанкових систем Javelin і понад 2 мільйони 155-мм артилерійських снарядів, серед іншого.
Цю допомогу надавали із наявних запасів у США та через Ініціативу сприяння безпеці України. Крім того, Вашингтон збільшив виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовують ЗСУ.
Колишній генерал сил США у Європі Бен Годжес у мережі Х (раніше - Twitter) назвав повідомлення про збільшення виробництва снарядів вражаючим і додав: "Ми маємо промислові потужності. Лише потрібна політична воля, щоб інвестувати".
- Відзначимо, що до безпрецедентного збільшення виготовлення боєприпасів для потреб України вдався і ЄС. 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України.
- 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України.
- 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК. 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 25 липня у ЄС набув чинності план збільшення виробництва боєприпасів для України.
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