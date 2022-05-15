Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Хочемо зробити неможливе для наших захисників й захисниць. Все, що у нас залишається - це звернутися до президента Туреччини, щоб він вплинув на лідера Китаю та допоміг визволити рідних чоловіків та захисників. Сподіваємося, в нас все вийде",- сказала Керод

"У них є серця, вони також люди. Сподіваємося достукатися до їхніх сердець. Ми віримо в них, як й в нашу владу, що вони зроблять все можливе й неможливе, щоб закінчилося це божевілля, війна та страждання. Вважаю, що президент Туреччини має вплив. З лідером Китаю вони разом зможуть врятувати наших хлопців. До цих лідерів прислуховується весь світ, вся спільнота. Я знаю, що все буде добре. Все буде Україна, наші хлопці вийдуть", - наголосила Керод.