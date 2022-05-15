Все, що у нас залишається - це звернутися до президента Туреччини, - дружина героя Маріуполя Керод
Дружина героя Маріуполя Ольга Керод зараз летить до Стамбулу з іншими дружинами й матерями захисників Азовсталі для того, щоб звернутися до турецького лідера
Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Хочемо зробити неможливе для наших захисників й захисниць. Все, що у нас залишається - це звернутися до президента Туреччини, щоб він вплинув на лідера Китаю та допоміг визволити рідних чоловіків та захисників. Сподіваємося, в нас все вийде",- сказала Керод
"У них є серця, вони також люди. Сподіваємося достукатися до їхніх сердець. Ми віримо в них, як й в нашу владу, що вони зроблять все можливе й неможливе, щоб закінчилося це божевілля, війна та страждання. Вважаю, що президент Туреччини має вплив. З лідером Китаю вони разом зможуть врятувати наших хлопців. До цих лідерів прислуховується весь світ, вся спільнота. Я знаю, що все буде добре. Все буде Україна, наші хлопці вийдуть", - наголосила Керод.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе