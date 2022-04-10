Все, що я чула від російських водіїв фур на кордоні, як вони хочуть мене зґвалтувати та вбити, з цим народом українцям не порозумітись, — громадська активістка
Ірина Земляна зауважила, що російські далекобійники, з якими вона стикалась на кордоні, підтримують дії Путіна
Про це вона сказала в етері Espreso TV.
Земляна зауважила, що за час, поки вона з активістами не пропускала російські та білоруські фури на польському кордоні, жінка отримала певний досвід спілкування з водіями вантажівок: "До нас часто на кордон присилають так званих "перемовників", найчастіше це білоруські водії, які кажуть "в нас сім’ї, діти, нічого особистого, лише бізнес", проте коли пояснюємо їм, що в Україні війна, то вони так чи інакше нас розуміють. Досвід з російськими водіями показав, що вони підтримують Путіна, про це кермувальники самі ж казали, окрім того, назвали мене нацисткою та розповідали, як хочу мене зґвалтувати та вбити", – зауважила активістка.
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