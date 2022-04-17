"Все тіло в порізах, руки обпалені до кісток, нігтів немає". У Бучі рашисти ґвалтували, катували, а потім стратили 23-річну біженку з Донбасу

Дівчину схопили на вулиці, її катували та зґвалтували, зрештою вистріливши в голову. Вітчим дівчини Андрій Деренко заявив, що "її тіло було все в порізах, більшість нігтів на пальцях були відсутні, начебто вона намагалася захистити себе, намагалася відбиватися". Про це із посиланням на Бучанську міську раду повідомляє Еспресо.TV.



Як зазначається, Карину зґвалтували, вистрілили в потилицю та кинули у братській могилі у дворі церкви, де після звільнення Бучі ексгумували вже понад 400 тіл.



Поховали дівчину у Білій Церкві. Убита горем мати намагалася відкрити забиту труну, але її утримали.



"Ми вважаємо за можливе, що її зґвалтували. Ми не бачили нижню частину її тіла, тільки верхню частину, але те, що ми бачили... Можемо тільки уявити, що може бути на решті її тіла", - сказав вітчим загиблої дівчини.



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Представники Національної поліції повідомили родині про те, що Каріна була піддана тортурам і вбита. При цьому деякі жахливі подробиці не розголосили.



"Однак відомо, що її руки були обпалені до кісток, при цьому на пальцях залишилися срібні каблучки, які вона завжди носила. Також на нозі дівчини було накладено джґут, мабуть, щоб зупинити кровотечу від вогнепального поранення", - йдеться у повідомленні.



"Я виплакала все, що я мала. Тепер у мене немає сліз", - сказала мати дівчини Олена.



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Їхня родина втікла з Донецька у 2014 році, рятуючись від російської окупації. Але армія РФ наздогнала їх у Бучі. Вони розмовляють російською, але ненавидять Росію.



"Ми їх ненавидимо. Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину. Тепер мені соромно говорити російською, бо я ненавиджу "руський мир". Російські солдати не люди. Вони тварини", - сказав Андрій.

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших звільнених від окупантів окупованих містечках та селах України триває розслідування масового застосування російською армією тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів.