"Все це має призвести до створення держави для палестинців": Блінкен про післявоєнний статус Гази

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Різним країнам доведеться проводити важку роботу, ухвалювати важкі рішення і брати на себе зобов'язання", - заявив Блінкен.

На думку Блінкена, арабським союзникам доведеться допомагати підтримувати безпеку в Газі протягом проміжного періоду, поки Палестинська національна адміністрація не буде готова взяти там владу.

"Ми вважаємо, все має призвести до створення держави для палестинців", - наголосив держсекретар США.