"Все це має призвести до створення держави для палестинців": Блінкен про післявоєнний статус Гази
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив питання повоєнного статусу Сектору Гази з арабськими колегами в Дубаї
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Різним країнам доведеться проводити важку роботу, ухвалювати важкі рішення і брати на себе зобов'язання", - заявив Блінкен.
На думку Блінкена, арабським союзникам доведеться допомагати підтримувати безпеку в Газі протягом проміжного періоду, поки Палестинська національна адміністрація не буде готова взяти там владу.
"Ми вважаємо, все має призвести до створення держави для палестинців", - наголосив держсекретар США.
- 28 листопада стало відомо, що Блінкен знову відвідає Ізраїль, а також Західний берег річки Йордан для обговорення ситуації в регіоні, звільнення заручників та запобігання загостренню конфлікту
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