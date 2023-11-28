Блінкен відвідає Ізраїль та Західний берег Йордану для обговорення принципів створення Палестинської держави
Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня знову відвідає Ізраїль, а також Західний берег річки Йордан для обговорення ситуації в регіоні, звільнення заручників та запобігання загостренню конфлікту
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.
"В Ізраїлі й на Західному березі річки Йордан держсекретар Блінкен обговорить право Ізраїлю захищатися відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також подальші зусилля щодо звільнення заручників, захисту цивільного життя під час операцій Ізраїлю в секторі Гази та прискорення гуманітарної допомоги для цивільних у Газі", - зазначається в повідомленні.
Крім того, додали в Держдепартаменті, глава американської дипломатії обговорить принципи створення майбутньої Палестинської держави та необхідність запобігання розширенню конфлікту.
- Напередодні Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не припинять докладати зусиль, аби звільнити всіх заручників, яких ХАМАС захопив під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе