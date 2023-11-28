Блінкен відвідає Ізраїль та Західний берег Йордану для обговорення принципів створення Палестинської держави

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

"В Ізраїлі й на Західному березі річки Йордан держсекретар Блінкен обговорить право Ізраїлю захищатися відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також подальші зусилля щодо звільнення заручників, захисту цивільного життя під час операцій Ізраїлю в секторі Гази та прискорення гуманітарної допомоги для цивільних у Газі", - зазначається в повідомленні.

Крім того, додали в Держдепартаменті, глава американської дипломатії обговорить принципи створення майбутньої Палестинської держави та необхідність запобігання розширенню конфлікту.