Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, куди він потрапив через COVID-19
Вселенського патріарха Варфоломія виписали з Центральної лікарні Константинополя, куди він потрапив з коронавірусом
Про це повідомляє The National Herald.
У четвер, 30 грудня, Вселенського патріарха Варфоломія виписали з Центральної лікарні Константинополя.
До 3-4 січня патріарх залишатиметься вдома на самоізоляції, а потім повернеться у свій офіс у турецькому Фанарі.
Вселенський патріарх Варфоломій отримав позитивний результат тесту на коронавірус 24 грудня. Варфоломія госпіталізували з легкими симптомами з профілактичною метою, а також для постійного нагляду лікарів.
Видання повідомляє, що Вселенський патріарх інтенсивно працював над документами та листами протягом свого перебування в лікарні. Зараз Варфоломій у доброму настрої та почуває себе краще.
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