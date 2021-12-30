Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, куди він потрапив через COVID-19

Про це повідомляє The National Herald.



У четвер, 30 грудня, Вселенського патріарха Варфоломія виписали з Центральної лікарні Константинополя.



До 3-4 січня патріарх залишатиметься вдома на самоізоляції, а потім повернеться у свій офіс у турецькому Фанарі.



Вселенський патріарх Варфоломій отримав позитивний результат тесту на коронавірус 24 грудня. Варфоломія госпіталізували з легкими симптомами з профілактичною метою, а також для постійного нагляду лікарів.



Видання повідомляє, що Вселенський патріарх інтенсивно працював над документами та листами протягом свого перебування в лікарні. Зараз Варфоломій у доброму настрої та почуває себе краще.



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