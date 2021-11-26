Всі думають, що Лопес – бог, безсмертний, але Ломаченко показав, що це не так, - Камбосос перед боєм за пояси українця
Австралійський боксер Джордж Камбосос натякнув, що братиме приклад з Василя Ломаченка в бою проти Теофімо Лопеса
Про це Камбосос повідомив на YouTube-каналі.
Камбосос вважає, що в останні 5 раундів бою Ломаченко - Лопес, українець показав кращий рівень.
"Коли я вперше побачив бій Ломаченка та Лопеса, то перші сім раундів було важко дивитись через те, що Лома нічого не робив. Пізніше я буквально проспав перші сім раундів та прокинувся лише для того, щоб переглянути п'ять останніх. Стало дуже цікаво. Ми бачили, як Ломаченко ставив темп і змусив цього "пацана" йти назад. Всі думають, що Лопес – бог, безсмертний, але Лома поставив його на задню ногу, почав потрапляти і завдавати шкоди його корпусу", – сказав Камбосос.
У жовтні 2020 володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Теофімо Лопес 27 листопада у бою проти австралійця Джорджа Камбососа вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
- Нагадаємо, 9 листопада Теофімо Лопес знову заявив, що не має наміру зустрічатися у реванші з Василем Ломаченком.
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