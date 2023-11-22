Встановили на території пошкодженої РФ лікарні: Сумщина отримала модульну поліклініку

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"На місці пошкодженої росіянами Тростянецької міської лікарні, що на Сумщині, збудували модульну консультативно-діагностичну поліклініку. Тепер медики зможуть приймати пацієнтів та надавати потрібну медичну допомогу в побудованому та обладнаному за європейськими стандартами приміщенні", - йдеться в повідомленні.

У модульній поліклініці лікарі надаватимуть допомогу за такими напрямками: акушерство та гінекологія, кардіологія, ендокринологія, хірургія, офтальмологія, отоларингологія, реабілітація тощо. Крім того, там функціонує клініко-діагностична лабораторія, яка обладнана сучасним медустаткуванням.

"У кабінетах функціональної діагностики лікарі зможуть проводити діагностичні дослідження, зокрема електрокардіографію, електроенцефалографію тощо. Також у поліклініці встановлено нейроміограф для виконання сучасних лікувальних та діагностичних процедур", - розповіли в МОЗ.

Фото: trostyanecka.crl

У міністерстві зазначили, що поліклініка має автономне теплопостачання, її під'єднано до системи водопостачання та водовідведення. Приміщення також обладнане дизельними генераторами потужністю 160 кВт, які мають резерви палива, і сонячними електричними станціями потужністю 70 кВт, тож вона зможе працювати навіть в умовах блекаутів.

"Важливо, що модульна консультативно-діагностична поліклініка пристосована до потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення", - наголосили в МОЗ.

Зазначається, що будівництво поліклініки відбулось у межах проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва "Програма ЄС Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України".

Довідково. Тростянецька громада Сумщини перебувала під російською окупацією 31 день. За цей час російська армія тричі обстріляла лікарню. Було пошкоджено будівлю поліклінічного відділення, лікувального та інфекційного корпусів, технічного поверху, зруйновано покрівлю. У медзакладі вибито 90% вікон, знищено медобладнання, автотранспорт та швидкі.