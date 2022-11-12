Встановлювати часові обмеження на дію "зернового коридору" неправильно, - Ердоган

Про це він заявив журналістам після візиту в Узбекистан, цитує Haber Türk.

"Було б неправильно встановлювати часові обмеження. Ми сказали їм, що чим довше виконуватимете цю роботу, тим злагодженішою вона буде. З іншого боку, як на мене, треба добре окреслити межі цієї роботи й добре над нею працювати", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що в цьому може допомогти більш інтенсивне постачання добрив і продовольства до країн, які нині потребують цього найбільше. Це стосується зокрема країн Африки.

12 листопада Реджеп Таїп Ердоган також анонсував чергові розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським щодо мирних переговорів.

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