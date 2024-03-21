Україна стоїть перед важкими викликами збереження демократії в умовах війни, - Княжицький на КБФ

"Ми робимо дуже великий експеримент, як зберегти демократичні інститути під час війни, бо очевидно ми маємо обмеження. Ми не можемо відверто критикувати владу, бо розуміємо, що Росія буде цим користуватися. Дуже часто ми маємо об’єднано голосувати. Врешті-решт ми не можемо провести вибори. Демократія – це вибори, а ми не можемо їх провести і більшість населення України проти проведення виборів", - сказав він.

Водночас українське суспільство, зазначив він, прагне перемоги над Росією, а понад 80% українців підтримують інтеграцію України в НАТО і Європейський союз.

"Це дуже високі цифри, і це і є шляхом збереження нашої єдності", - сказав парламентар.

21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".