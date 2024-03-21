Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ми маємо справу з незвичайною війною, це не просто територіальний конфлікт: Портников на Київському безпековому форумі

Ми маємо справу з незвичайною війною, це не просто територіальний конфлікт: Портников на Київському безпековому форумі

21 березня, 2024 четвер
16:46
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников під час виступу на Київському безпековому форумі зазначив, що сьогодні ми маємо справу з конфліктом, від результату якого буде залежати вигляд світу у найближчі десятиріччя

Таку думку він висловив під час трансляції форуму в етері Еспресо.

"Маємо усвідомити, в принципі у цьому ключова роль України у цій війні, що ми маємо справу з незвичайною війною. Це є не просто територіальний конфлікт, не просто конфлікт щодо майбутнього певної держави у Центральній Європі. Ми маємо справу з конфліктом, від результату якого буде залежати вигляд світу у найближчі десятиріччя. Ми маємо чітко усвідомлювати, що поразка Радянського Союзу у Холодній війні створила можливості для появи так званого монополярного світу, де демократії захищають свої пріоритети та пропонують іншим до цих пріоритетів долучатися", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, так було не завжди, поразка США у В'єтнамі, зникнення Республіки Південний В'єтнам, яку Сполучені Штати обіцяли захищати, і призвела до біполярного світу, у якому ми всі жили.

"Якщо Україна зможе вижити, а міжнародне право буде відновлено та посилено, то ми можемо з вами залишитися у цьому умовному монополярному світі. Якщо конфлікт буде затягуватися на роки, послаблювати та виснажувати Захід, також і Росію, тоді будуть всі умови для появи біполярного світу, де США та Китай будуть фактично ділити між собою сфери впливу відповідно до своїх можливостей. Якщо Україна програє, її державність буде знищена, а міжнародне право остаточно перетвориться на минуле, то ми з вами опинимося у багатополярному світі, про який мріє Володимир Путін. Це буде світ, у якому США та Китай ділитимуть сфери впливу у тихоокеанському регіоні, а Росія стане політичним гегемоном Європи навіть без всякої війни, бо європейські суспільства будуть перелякані тріумфом Росії та безпомічністю Заходу", - прокоментував журналіст.

На його думку, для нас, для країн Східної та Центральної Європи, нема ніяких гарантій, що ми залишимося на боці демократії, якщо Росія та Китай будуть посилюватися та вигравати. І головна проблема, що у такому разі ми не знаємо, де пройде кордон світу демократії.

"Бо ми можемо мати справу не з агресією Росії проти Польщі чи країн Балтії, а можемо мати справу з дезорганізованими суспільствами у цих країнах. Тобто виборці цих країн, самі, без російських танків приведуть до влади тих, хто домовиться з Москвою. І ми бачимо настрої у Словаччині, Угорщині й цей список можна продовжувати. Тому, зараз саме у нашому регіоні політики мають ставати державниками. Бо ми можемо побачити тріумф тих, хто скаже, що з Росією треба домовлятися. Це абсолютно реальний розвиток подій, який не буде втішний для нас з вами. Якщо ми будемо готові жертвувати політичними інтересами заради державного порятунку, тоді ми можемо виграти. Сьогодні всю цю нашу умовну стабільність стримує саме українській солдат, саме ЗСУ нам дають можливість дискутувати про варіанти", - резюмував Портников.

  • 21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!"
Теги:
Україна
Росія
Польща
Китай
Європа
Захід
ЗСУ
США
Віталій Портников
Читайте також:
обстріл Сумщини
20 березня, 2024 середа
"Є кілька цілей": мер Конотопа пояснив, чому окупанти активніше атакують Сумщину
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
20 березня, 2024 середа
Пам'яті Нострадамуса
Бєлгород вибух
20 березня, 2024 середа
Рейд російських добровольців: бійці закликали до повної евакуації Білгородщини, у міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.25
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 березня
16:51
ГУР
Ціллю атаки РФ на Київ 21 березня було Головне управління розвідки, – ЗМІ
16:40
Олександр Сирський
Сирський – головнокомандувачу ЗС Франції: Вдалося стабілізувати обстановку на сході України
16:30
Оновлено
Миколаїв
РФ удень 21 березня атакувала Миколаїв: загинула людина
16:28
фейк
Київ нібито готує юнаків-партизанів, аби вони воювали з росіянами: у РФ вигадали новий фейк
16:19
Петер Сіярто
"Хотіли б розвивати співпрацю": Сіярто сказав, у яких сферах Угорщина прагне взаємодіяти з РФ
16:01
OPINION
Карл Волох
"Слуги" за зарплату ходити в парламент не наймалися
15:55
в'язниця
Вбив жінку і викинув валізу з її розчленованим тілом у канал: адвоката засудили до 15 років тюрми
15:54
Карл Негаммер
Австрія виступила проти закупівлі зброї для України коштами від заморожених активів РФ
15:48
таксі
Росіяни на ТОТ збирають інформацію під виглядом цивільних, зокрема через роботу в таксі, - Спротив
15:41
серіал "Корона" про життя принцеси Діани
BAFTA TV оголосила номінантів: "Корона" претендує на найбільшу кількість нагород
15:26
дрони ЗСУ
Під час виборів президента росіяни донатили на дрони для підрозділів розвідки України, - ГУР
15:24
Володимир Зеленський
Посилення ППО та безпекова угода: Зеленський провів розмову з прем'єром Греції
15:20
Ексклюзив
Карта бойових дій: Бахмут
У 26-й окремій артбригаді назвали пріоритетні напрямки для ворога біля Бахмута
15:18
Дмитро Табачник
Ексміністра освіти і науки Табачника заочно засудили до 15 років тюрми
14:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:51
Оскароносна стрічка "20 днів у Маріуполі" зʼявилась на всіх українських онлайн-платформах
14:44
Запоріжжя
Рада передала Запорізькій ОВА повноваження місцевої облради
14:41
Бійця на фото звуть Олексій. Гвардієць сьогодні зранку збив крилату ракету, що прямувала на столицю
"На все були лічені секунди": стрілець-зенітник розповів про збиття ракети під час атаки РФ 21 березня
14:27
На фото: BookChef
Аудитори не знайшли фактів співпраці видавництва BookChef з РФ
14:23
Оновлено
Ілля Забрний та Едін Джеко (праворуч)
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
14:21
ФСБ
Окупанти затримали двох маріупольців, які підтримували Азов та Україну в соцмережах
14:12
окупанти крим
Росіяни на ТОТ викрали близько 300 людей з початку року, - Спротив
14:02
OPINION
Сергій Громенко
Іван Грозний як тип російського... ліберала
13:51
На фото: Співзасновниця бренду SLEEPER Катерина Зубарєва
Співзасновницю бренду SLEEPER, який найняв росіянку у 2022-му, внесли до рейтингу "Сила жінок"
13:50
Микола Азаров
Експрем'єра-втікача Азарова судитимуть у справі про держзраду
13:48
Оновлено
Масована ракетна атака по Україні 21 березня: в Києві й області пролунали вибухи, є постраждалі
13:39
Бундестаг
У бундестазі попередили про наслідки заморожування війни в Україні
13:33
Весна у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління
13:31
Генсек НАТО про вступ України: Це не питання "якщо", це питання "коли", - КБФ
13:30
Ексклюзив
Роб Бауер
Шведський прапор буде не єдиним жовто-блакитним біля штаб-квартири НАТО, - голова Військового комітету НАТО Бауер
13:14
Естонія
Естонія оголосила новий пакет допомоги для України на €20 млн
13:04
фейкові новини, fake news
"Україні судилося зіграти роль останньої ланки у конфронтаційній експансії Заходу на Схід": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 21 березня
13:03
домашнє насильство
МВС і фонд ООН співпрацюватимуть у протидії домашньому насильству: що відомо
12:56
Ексклюзив
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Путін недооцінив силу НАТО у підтримці України, - Столтенберг
12:55
Верховна Рада
Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо реформи фінансування вищої освіти
12:51
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" назвав втрати армії РФ унаслідок рейду добровольців до Білгородської та Курської областей
12:46
Віталій Кличко
Кличко повідомив про звільнення директора "Київпастрансу" Левченка
12:29
У Раді пропонують регулювати роботу Telegram в Україні: подробиці
12:19
Партизани "Атеш" встановили розташування російських військових та техніки в окупованому Сімферополі
12:14
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як війна в Україні розколола чехів та словаків та "туманні" плани щодо України кандидата у президенти США Трампа. Акценти світових ЗМІ 21 березня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV