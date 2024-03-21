Ми маємо справу з незвичайною війною, це не просто територіальний конфлікт: Портников на Київському безпековому форумі

Таку думку він висловив під час трансляції форуму в етері Еспресо.

"Маємо усвідомити, в принципі у цьому ключова роль України у цій війні, що ми маємо справу з незвичайною війною. Це є не просто територіальний конфлікт, не просто конфлікт щодо майбутнього певної держави у Центральній Європі. Ми маємо справу з конфліктом, від результату якого буде залежати вигляд світу у найближчі десятиріччя. Ми маємо чітко усвідомлювати, що поразка Радянського Союзу у Холодній війні створила можливості для появи так званого монополярного світу, де демократії захищають свої пріоритети та пропонують іншим до цих пріоритетів долучатися", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, так було не завжди, поразка США у В'єтнамі, зникнення Республіки Південний В'єтнам, яку Сполучені Штати обіцяли захищати, і призвела до біполярного світу, у якому ми всі жили.

"Якщо Україна зможе вижити, а міжнародне право буде відновлено та посилено, то ми можемо з вами залишитися у цьому умовному монополярному світі. Якщо конфлікт буде затягуватися на роки, послаблювати та виснажувати Захід, також і Росію, тоді будуть всі умови для появи біполярного світу, де США та Китай будуть фактично ділити між собою сфери впливу відповідно до своїх можливостей. Якщо Україна програє, її державність буде знищена, а міжнародне право остаточно перетвориться на минуле, то ми з вами опинимося у багатополярному світі, про який мріє Володимир Путін. Це буде світ, у якому США та Китай ділитимуть сфери впливу у тихоокеанському регіоні, а Росія стане політичним гегемоном Європи навіть без всякої війни, бо європейські суспільства будуть перелякані тріумфом Росії та безпомічністю Заходу", - прокоментував журналіст.

На його думку, для нас, для країн Східної та Центральної Європи, нема ніяких гарантій, що ми залишимося на боці демократії, якщо Росія та Китай будуть посилюватися та вигравати. І головна проблема, що у такому разі ми не знаємо, де пройде кордон світу демократії.

"Бо ми можемо мати справу не з агресією Росії проти Польщі чи країн Балтії, а можемо мати справу з дезорганізованими суспільствами у цих країнах. Тобто виборці цих країн, самі, без російських танків приведуть до влади тих, хто домовиться з Москвою. І ми бачимо настрої у Словаччині, Угорщині й цей список можна продовжувати. Тому, зараз саме у нашому регіоні політики мають ставати державниками. Бо ми можемо побачити тріумф тих, хто скаже, що з Росією треба домовлятися. Це абсолютно реальний розвиток подій, який не буде втішний для нас з вами. Якщо ми будемо готові жертвувати політичними інтересами заради державного порятунку, тоді ми можемо виграти. Сьогодні всю цю нашу умовну стабільність стримує саме українській солдат, саме ЗСУ нам дають можливість дискутувати про варіанти", - резюмував Портников.