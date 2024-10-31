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Відкриття молодіжного КБФ: українська молодь звернеться до НАТО щодо важливості членства країни в Альянсі

31 жовтня, 2024 четвер
12:52
вступ до НАТО Арсеній Яценюк виступає на молоджному КБФ

Учасники Київського Безпекового Форуму для молоді звернуться до НАТО та уряду України щодо необхідності членства України в Альянсі. "Світ має почути слово української молоді", - підкреслив голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, відкриваючи 10-й КБФ для молоді у столиці 31 жовтня

Зміст

Цей форум, підкреслив голова КБФ, стане "трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну".

За результатами форуму учасники напишуть два документи - листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в Альянсі: "У вас є прекрасні можливості, щоб світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО, чому вона ним буде, і що треба зробити, щоб вона стала членом Європейського Союзу".

"Переконаний, що якщо така молодь, яка є у нас тут, буде висловлювати своє бачення, - ми не будемо мати іншого Будапештського меморандуму чи іншого Бухареста 2008 року»" - підкреслив Арсеній Яценюк.

10-й молодіжний форум КБФ триває у Києві 31 жовтня та 1 листопада. Він проводиться вперше з часу початку повномасштабної війни. Назва заходу - Generation W. 

"Генерація W – це не просто покоління війни. Генерація W – це generation of warriors - покоління воїнів. Generation W – це generation of winners, генерація тих, хто переможе. І ви представляєте цю генерацію", - звернувся голова КБФ до учасників форуму.

Еспресо - інформаційний партнер КБФ для молоді.

Теги:
Вступ в ЄС
Війна з Росією
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