Відкриття молодіжного КБФ: українська молодь звернеться до НАТО щодо важливості членства країни в Альянсі

Цей форум, підкреслив голова КБФ, стане "трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну".

За результатами форуму учасники напишуть два документи - листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в Альянсі: "У вас є прекрасні можливості, щоб світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО, чому вона ним буде, і що треба зробити, щоб вона стала членом Європейського Союзу".

"Переконаний, що якщо така молодь, яка є у нас тут, буде висловлювати своє бачення, - ми не будемо мати іншого Будапештського меморандуму чи іншого Бухареста 2008 року»" - підкреслив Арсеній Яценюк.

10-й молодіжний форум КБФ триває у Києві 31 жовтня та 1 листопада. Він проводиться вперше з часу початку повномасштабної війни. Назва заходу - Generation W.

"Генерація W – це не просто покоління війни. Генерація W – це generation of warriors - покоління воїнів. Generation W – це generation of winners, генерація тих, хто переможе. І ви представляєте цю генерацію", - звернувся голова КБФ до учасників форуму.

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