Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Шойгу обіцяє розгорнути 12 військових частин та підрозділів біля кордонів

Про це повідомляють РІА Новини.

"У цих умовах активно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року у Західному військовому окрузі буде сформовано 12 військових частин та підрозділів. Організаційні заходи, що проводяться, синхронізовані з поставкою до військ сучасного озброєння і військової техніки", - сказав Шойгу.

16 травня у МЗС Росії заявили, що не миритимуться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

16 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.