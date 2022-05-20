Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Шойгу обіцяє розгорнути 12 військових частин та підрозділів біля кордонів
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про "заходи адекватної протидії" на інтеграцію Швеції та Фінляндії до НАТО - розгортання нових військових частин та підрозділів
Про це повідомляють РІА Новини.
"У цих умовах активно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року у Західному військовому окрузі буде сформовано 12 військових частин та підрозділів. Організаційні заходи, що проводяться, синхронізовані з поставкою до військ сучасного озброєння і військової техніки", - сказав Шойгу.
- 16 травня у МЗС Росії заявили, що не миритимуться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 16 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
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