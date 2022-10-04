Вступ України до НАТО підтримують 83% українців, - соціолог Мисів

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"За результатами опитування 83% українців підтримують вступ України в НАТО. Як не дивно, саме люди старшого віку найбільше підтримують вступ України до Альянсу. Тобто ми бачимо, що стереотипи, навʼязані ще за часів СРСР, просто були зруйновані", - розповів Мисів.



Соціолог зауважив, що підтримка вступу України в НАТО кардинально змінилась після вторгнення РФ.



"Раніше у південно-східних регіонах спостерігалась ситуація, коли люди були не проти вступу України в НАТО та ЄС, але боялись вторгнення Росії. Тобто, вони вважали, що за європейський вибір України Росія буде мстити. Зараз ситуація кардинально змінилась. Зокрема через те, що вторгнення РФ вже відбулось. Люди зрозуміли, що ця війна була неминучою", - додав він.



30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку