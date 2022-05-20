Вступати до закладів вищої освіти в Україні цьогоріч мають намір понад 360 тисяч абітурієнтів
На сайті Українського центру оцінювання якості освіти зареєструвалося більш ніж 360 тисяч абітурієнтів, які планують цього року вступати у вищі навчальні заклади
Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів в ефірі спільного телемарафону.
"Сьогодні розпочинається важливий етап для всіх абітурієнтів, які висловили бажання вступати цього року до закладів вищої освіти. А таких, за статистикою, є більш ніж 360 тисяч – саме стільки абітурієнтів зареєструвалися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, – зазначив Шкарлет. – Від сьогодні й до 7 червня включно триватиме етап підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту".
Етап підтвердження участі в основній сесії Національному мультипредметному тесті відбувається через інформаційну сторінку. Ті, хто до 7 червня не матиме змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування.
"Ми розуміємо, що безпекова ситуація в деяких регіонах (в тому числі і тимчасова окупація) накладає певний відбиток на життя українців, тому ми будемо організовувати ще й додаткові сесії. Із 21 червня до 7 липня буде додаткова реєстрація", – зазначив міністр.
Шкарлет наголосив, що пункт тестування випускник може обирати самостійно. Однак у разі перевантаження йому пропонуватимуть альтернативні варіанти.
"16 травня ми визначили перелік населених пунктів по всій території України, сформували мережу тимчасових екзаменаційних центрів. Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська і АРК Крим в перелік не потрапили. Однак міністерство вже готує зміни стосовно Харківської області", – повідомив Сергій Шкарлет.
- Нагадаємо, спрощене ЗНО цього року можна буде скласти за кордоном.
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