Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів в ефірі спільного телемарафону.

"Сьогодні розпочинається важливий етап для всіх абітурієнтів, які висловили бажання вступати цього року до закладів вищої освіти. А таких, за статистикою, є більш ніж 360 тисяч – саме стільки абітурієнтів зареєструвалися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, – зазначив Шкарлет. – Від сьогодні й до 7 червня включно триватиме етап підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту".

Етап підтвердження участі в основній сесії Національному мультипредметному тесті відбувається через інформаційну сторінку. Ті, хто до 7 червня не матиме змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування.

"Ми розуміємо, що безпекова ситуація в деяких регіонах (в тому числі і тимчасова окупація) накладає певний відбиток на життя українців, тому ми будемо організовувати ще й додаткові сесії. Із 21 червня до 7 липня буде додаткова реєстрація", – зазначив міністр.

Шкарлет наголосив, що пункт тестування випускник може обирати самостійно. Однак у разі перевантаження йому пропонуватимуть альтернативні варіанти.

"16 травня ми визначили перелік населених пунктів по всій території України, сформували мережу тимчасових екзаменаційних центрів. Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська і АРК Крим в перелік не потрапили. Однак міністерство вже готує зміни стосовно Харківської області", – повідомив Сергій Шкарлет.