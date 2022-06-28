Вступна кампанія - 2022: абітурієнти зможуть дізнатися дати вступу та іншу інформацію в чатботі "ОсвітаВсім"
Відтепер у чатботі "ОсвітаВсім" можна переглянути основні дати вступної кампанії для обраної траєкторії вступу, а також контакти служби підтримки та відеоінструкції з реєстрації електронних кабінетів
Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Зазначається, що бот доступний у месенджері телеграму та прив'язаний до фейсбук-сторінки ДП "Інфоресурс".
Крім того, цьогоріч у боті відбулося кілька оновлень. Відтепер у застосунку можна знайти не лише актуальні дати вступу до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, а й для всіх інших категорій:
- вступ до закладів фахової передвищої освіти на основі 9 класів;
- вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти на основі 11 класів;
- вступ до закладів вищої освіти на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра;
- вступ до магістратури на основі бакалавра, спеціаліста, магістра.
Також чатбот має досить простий доступ до інших операцій: відеороз'яснень, інфоматеріалів, нормативних документів, контактів служби підтримки, перевірки документів про освіту тощо. Розділи постійно оновлюються та доповнюються новими матеріалами й актуальною інформацією.
- Нагадаємо, з 27 червня розпочалася реєстрація претендентів на вступ до магістратури
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