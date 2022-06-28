Вступна кампанія - 2022: абітурієнти зможуть дізнатися дати вступу та іншу інформацію в чатботі "ОсвітаВсім"

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що бот доступний у месенджері телеграму та прив'язаний до фейсбук-сторінки ДП "Інфоресурс".

Крім того, цьогоріч у боті відбулося кілька оновлень. Відтепер у застосунку можна знайти не лише актуальні дати вступу до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, а й для всіх інших категорій:

вступ до закладів фахової передвищої освіти на основі 9 класів;

вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти на основі 11 класів;

вступ до закладів вищої освіти на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра;

вступ до магістратури на основі бакалавра, спеціаліста, магістра.

Також чатбот має досить простий доступ до інших операцій: відеороз'яснень, інфоматеріалів, нормативних документів, контактів служби підтримки, перевірки документів про освіту тощо. Розділи постійно оновлюються та доповнюються новими матеріалами й актуальною інформацією.