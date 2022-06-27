Розпочалася реєстрація претендентів на вступ до магістратури

Про це інформує Міністерство освіти та науки

Сьогодні - 27 червня - розпочалася реєстрація для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та/або магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК), що триватиме до 18 липня включно. Цю реєстрацію провадять приймальні комісії закладів вищої освіти.

Для того, щоби зареєструватись вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого каналу зв’язку, визначеного закладом вищої освіти, скановані копії (фотокопії) низки своїх документів, а також заяву-анкету із вказанням населеного пункту, де хоче пройти необхідне тестування. Утім треба врахувати, що тестування можна буде скласти тільки в тих містах України, де екзаменаційні центри для проведення магістерських випробувань дозволить створити безпекова ситуація, а також у деяких містах за кордоном, де проведення випробувань готові підтримати партнерські структури.

У разі успішної реєстрації учасник отримає скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створять інформаційну сторінку "Кабінет вступника", доступ до якої здійснюватиметься за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

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