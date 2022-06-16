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Німецькі університети організовують вступні іспити для українських біженців

16 червня, 2022 четвер
00:37
біженці з України На фото університет Гумбольдта

Німецькі університети нададуть свої приміщення та обладнання, щоб провести іспити для понад 5000 біженців з України. Згодом студенти зможуть продовжити навчання в українських університетах

Про це пише University World News. 

Онлайн-екзамени відбуватимуться з 22 липня по 3 жовтня 2022 року в однаково визначений час в шести місцях у Німеччині: у Берліні іспити організовуватиме університет Гумбольдта, у Франкфурті - університет Гете, також долучаться Гамбурзький університет, Кельнський університет і Лейпцизький університет. У Мюнхені Міністерство освіти і науки України організувало іспити у культурному центрі "GOROD".

Очікується, що в тестах у Німеччині візьмуть участь близько 5500 людей. Іспити проводитимуться одночасно в Україні та в країнах Європи, де перебувають біженці від війни. Про це йдеться у заяві, опублікованій Конференцією ректорів Німеччини (HRK).

Федеральний міністр освіти і науки Німеччини Беттіна Старк-Ватцінгер сказала: "Російська загарбницька війна проти України принесла країні та її народу неймовірні страждання. Тим більше вражає, як багато молодих українців готуються навчатися на батьківщині, а отже і на майбутнє."

Міністерство освіти і науки України звернулося до Федерального міністерства освіти і науки Німеччини (BMBF) із проханням про підтримку. Німеччина взяла на себе завдання координації та швидко залучила університети з необхідними матеріально-технічними та технічними передумовами, щоб забезпечити проведення іспитів юридично безпечним способом. Окрім достатньої кількості комп’ютерних робочих місць з доступом до інтернету, необхідний компетентний персонал для перевірки та контролю за ними під час тестів. 

  • 2 червня понад тисячі вимушено переміщених людей з України прийшли на берлінський ярмарок вакансій, щоб отримати інформацію про можливе працевлаштування.

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