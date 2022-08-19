"Вся країна об'єдналась і одразу люто б'є": Пономарьов, Тополя, Горбунов і Хома заспівали, як Україна нищить ворогів
Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя та Юрій Горбунов записали спільну патріотичну пісню присвячену захисникам України
Кліп на пісню можна переглянути на Youtube.
За перші сім годин після публікації відео зібрало 52 тисячі переглядів. Повідомляють, що до запису треку долучились оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю ЗСУ під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.
Режисером кліпу став Володимир Шурубура. У відео демонструють роботу різних підрозділів Збройних сил України та співають про об'єднання України і відсіч ворогам.
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