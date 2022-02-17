"Вся Земля стикається з небезпеками через курс РФ": президентка Косова звинуватила росіян у дестабілізації Балкан через Сербію
Президентка Косова Вьоса Османі звинуватила Росію, що вона використовує Сербію для дестабілізації Балканського півострова
Про це повідомляє Reuters.
“Сьогодні Косово, регіон, а також уся земна куля, стикаються з небезпеками, спричиненими агресивним курсом Росії”, - заявила Османі.
Вона додала, що Росія використовує “свого традиційного союзника Сербію для дестабілізації ситуації на Балканах”.Росія, яка підтримує Сербію в її розбіжностях із Заходом, не визнає Косово як незалежну державу і блокувала його вступ до ООН. Косово сподівається врешті-решт приєднатися до НАТО та Європейського Союзу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе