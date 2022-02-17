"Вся Земля стикається з небезпеками через курс РФ": президентка Косова звинуватила росіян у дестабілізації Балкан через Сербію

Про це повідомляє Reuters.

“Сьогодні Косово, регіон, а також уся земна куля, стикаються з небезпеками, спричиненими агресивним курсом Росії”, - заявила Османі.

Вона додала, що Росія використовує “свого традиційного союзника Сербію для дестабілізації ситуації на Балканах”.

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Росія, яка підтримує Сербію в її розбіжностях із Заходом, не визнає Косово як незалежну державу і блокувала його вступ до ООН. Косово сподівається врешті-решт приєднатися до НАТО та Європейського Союзу.