Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 663 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених - 431", - зазначили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 49, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.

Зокрема, 21 травня внаслідок російського обстрілу селища Молодецьке Білозерського району Херсонської області отримала поранення 7-річна дівчинка.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю", - додали в ОГПУ.

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