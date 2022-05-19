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Вторгнення РФ в Україну: загинула 231 дитина, понад 427 отримали поранення

19 травня, 2022 четвер
09:23
війна з Росією діти війна

За час повномасштабної війни РФ проти України загинула 231 дитина й було пошкоджено 1828 закладів освіти

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 19 травня 2022 року більше 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 231 дитина загинула та понад 427 поранено", - зауважили ювенальні прокрори.

Інформація не остаточна, адже цифри ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 144, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Окупанти 17 травня вчергове обстріляли Бахмут на Донеччині. Унаслідок  ракетного удару по житловому будинку тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років. Рятувальники 18 травня під завалами зруйнованого дому знайшли тіла жінки та 2-річної дитини.

Стало відомо про загибель 17-річної дівчини в Пологах Запоріжжі внаслідок російських обстрілів цивільної інфраструктури міста.

На автодорозі в Миколаївській області 16 травня на міні підірвалося восьмеро людей, зокрема 5-річна дівчинка. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1828 закладів освіти. При цьому 171 з них зруйновано повністю", - зазначили в ОГПУ.

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