Про це повідомило видання CNN.

"Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилося таким чином, що це тільки підкреслює стратегічну невдачу рішення Путіна вдертися в Україну... Те, що ми спостерігаємо, – це повний провал з боку Путіна щодо його рішення вторгнутися в слабшу Україну. І ніяк, жодним чином війна Путіна в Україні не поліпшила життя і майбутнє російського народу", - заявив Бжезінський.

Також відповідаючи на питання про те, чи ведуться які-небудь мирні переговори, Бжезінський сказав, що кожну хвилину кожного дня американський уряд готовий просуватися по шляху дипломатії. Однак Росія просувається шляхом агресії.

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Він також зазначив, що Штати віддані тому, щоб міцний мир охоплював повне відновлення України і її входження в західну інституційну орбіту. Крім того, на думку Бжезінського, більшість законодавців США, як і раніше, прихильні ідеї надання допомоги Україні та прояву солідарності з нею.