Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Путіна, - посол США Бжезінський
Посол США в Польщі Марк Бжезінський вважає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало для президента РФ Володимира Путіна стратегічним провалом
Про це повідомило видання CNN.
"Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилося таким чином, що це тільки підкреслює стратегічну невдачу рішення Путіна вдертися в Україну... Те, що ми спостерігаємо, – це повний провал з боку Путіна щодо його рішення вторгнутися в слабшу Україну. І ніяк, жодним чином війна Путіна в Україні не поліпшила життя і майбутнє російського народу", - заявив Бжезінський.
Також відповідаючи на питання про те, чи ведуться які-небудь мирні переговори, Бжезінський сказав, що кожну хвилину кожного дня американський уряд готовий просуватися по шляху дипломатії. Однак Росія просувається шляхом агресії.
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Він також зазначив, що Штати віддані тому, щоб міцний мир охоплював повне відновлення України і її входження в західну інституційну орбіту. Крім того, на думку Бжезінського, більшість законодавців США, як і раніше, прихильні ідеї надання допомоги Україні та прояву солідарності з нею.
- 4 червня повідомлялося, що перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках зі співвітчизниками, член провладної партії Єдина Росія Костянтин Затулін констатував провал так званої "СВО".
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