Вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком, - Джонсон у розмові з Путіним
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним висловив занепокоєння агресією Росії проти України та заявив, що вторгнення на українську територію стане прорахунком для російського лідера
Про це повідомляє пресреліз уряду Великої Британії.
"Прем'єр-міністр висловив глибоку стурбованість нинішньою ворожою активністю Росії на кордоні з Україною", - ідеться в документі.
Крім того, британський прем'єр зауважив, що необхідно знайти такий спосіб вирішенння конфлікту, котрий поважає територіальну цілісність України та право на самооборону.
"Очільник уряду наголосив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком", - зазначено в пресрелізі.
Також Борис Джонсон додав, що європейські демократії, зокрема Україна, мають право прагнути до членства в НАТО, а сам Альянс є оборонним об'єднанням.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що Борис Джонсон хоче особисто поспілкуватися з Володимиром Путіним.
- На тлі напруженої ситуації у конфлікті Росії та України Джонсон має намір найближчими днями відвідати кризовий регіон.
- Стало відомо, що під час переговорів Джонсон планує закликати Путіна "відійти від краю прірви".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.18
Купівля 28.18Продаж 28.46
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе