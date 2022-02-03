Вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком, - Джонсон у розмові з Путіним

Про це повідомляє пресреліз уряду Великої Британії.



"Прем'єр-міністр висловив глибоку стурбованість нинішньою ворожою активністю Росії на кордоні з Україною", - ідеться в документі.



Крім того, британський прем'єр зауважив, що необхідно знайти такий спосіб вирішенння конфлікту, котрий поважає територіальну цілісність України та право на самооборону.



"Очільник уряду наголосив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком", - зазначено в пресрелізі.



Також Борис Джонсон додав, що європейські демократії, зокрема Україна, мають право прагнути до членства в НАТО, а сам Альянс є оборонним об'єднанням.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Борис Джонсон хоче особисто поспілкуватися з Володимиром Путіним.

На тлі напруженої ситуації у конфлікті Росії та України Джонсон має намір найближчими днями відвідати кризовий регіон.

Стало відомо, що під час переговорів Джонсон планує закликати Путіна "відійти від краю прірви".

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