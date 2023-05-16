Втрата полковників - це маркер катастрофічної ситуації російської армії на Бахмутському напрямку, - Череватий
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що знищення полковників РФ деморалізуючи вплинуло на армію противника
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Втрата полковників на полі бою - це маркер катастрофічної ситуації російської армії на Бахмутському напрямку. До недавнього часу монополістом у Бахмуті був Пригожин зі своїм злочинним угрупованням. Пригожин взагалі погрожував усю Донеччину захопити. Величезні втрати на Бахмутському напрямку змусили Пригожина залучити регулярні війська Росії, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи окупанта. Але вони не були готові до бойових дій", - підкреслив Череватий.
За словами речника Східного угруповання військ, молодші офіцери РФ вже не справляються з командуванням. Офіцерам рівня полковника доводиться керувати ситуацією на полі бою.
"Саме те, що кілька офіцерів вищого складу були на полі бою, і командували боєм на рівні роти свідчить про те, що молодші командири не справлялися. Полковники РФ були змушені здійснювати кризове управління. Звичайно, чим й скористалася наша розвідка та наші артилеристи, які знищили цих полковників, деморалізуючи особовий склад РФ", - зауважив Череватий.
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