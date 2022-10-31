Про це повідомляє ГУР МО України у telegram.

У коментарі для британського видання Inews Буданов зазначив що окупаційні війська можуть бути вибиті з Херсона вже наступного місяця і це стане сейсмічним ударом для російської громадської думки та зруйнує наративи про власну непереможність і про Україну.

Буданов також наголосив, що росіянам не вдасться деморалізувати українців ударами по критичній інфраструктурі.

"Російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, попри всю жорстокість, заподіяну їм окупантами", - запевнив Буданов.

29 жовтня Кирило Буданов заявив, що операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця листопада.

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