Втрати окупантів в Україні склали понад 83 тис. військових
Генеральний штаб ЗСУ назвав втрати окупантів за добу: 420 солдатів, 6 танків та 2 артилерійські системи
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 269 день російського повномасштабного вторгнення в Україну окупанти зазнали втрат:
- особового складу ‒ близько 83,880 (+420) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2885 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од,
- артилерійських систем – 1867 (+2) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі /катери / warships ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
- Раніше Генеральний штаб повідомляв, що росіяни ведуть наступальні дії на трьох напрямках, однак ЗСУ відбили атаки в районах 6 населених пунктів.
- Також 18 листопада захисники України уразили 12 місць зосередження військ РФ, знищено засіб їхньої ППО.
- В етері Еспресо ранком 19 листопада офіцер батальйону "Свобода" розповів, що біля Бахмута противник намагається піхотою штурмувати позиції ЗСУ: все завалено трупами ворога.
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