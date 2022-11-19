Втрати окупантів в Україні склали понад 83 тис. військових

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 269 день російського повномасштабного вторгнення в Україну окупанти зазнали втрат:

особового складу ‒ близько 83,880 (+420) осіб ліквідовано

танків ‒ 2885 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од,

артилерійських систем – 1867 (+2) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери / warships ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Раніше Генеральний штаб повідомляв, що росіяни ведуть наступальні дії на трьох напрямках, однак ЗСУ відбили атаки в районах 6 населених пунктів.

Також 18 листопада захисники України уразили 12 місць зосередження військ РФ, знищено засіб їхньої ППО.

В етері Еспресо ранком 19 листопада офіцер батальйону "Свобода" розповів, що біля Бахмута противник намагається піхотою штурмувати позиції ЗСУ: все завалено трупами ворога.

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