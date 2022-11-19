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Втрати окупантів в Україні склали понад 83 тис. військових

19 листопада, 2022 субота
09:36
війна з Росією ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ назвав втрати окупантів за добу: 420 солдатів, 6 танків та 2 артилерійські системи

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 269 день російського повномасштабного вторгнення в Україну окупанти зазнали втрат:

  • особового складу ‒ близько 83,880 (+420) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2885 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1867 (+2) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1536 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 480 (+0),
  • кораблі /катери / warships  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

  • Раніше Генеральний штаб повідомляв, що росіяни ведуть наступальні дії на трьох напрямках, однак ЗСУ відбили атаки в районах 6 населених пунктів.
  • Також 18 листопада захисники України уразили 12 місць зосередження військ РФ, знищено засіб їхньої ППО.
  • В етері Еспресо ранком 19 листопада офіцер батальйону "Свобода" розповів, що біля Бахмута противник намагається піхотою штурмувати позиції ЗСУ: все завалено трупами ворога.

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