Втрати РФ на Донеччині й Луганщині в 7 разів перевищують втрати ЗСУ, - Данілов
Втрати російської армії на Донеччині й Луганщині в 7 разів перевищують втрати Збройних сил України. Країна-агресорка вичерпує свої ресурси
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "24 каналу".
"До початку повномасштабного вторгнення в Україну росіянам майже вдалося переконати весь світ у тому, що Україна не вистоїть. Зараз же українці на полі бою довели, що здатні відстояти свою незалежність та свободу", - зазначив він.
Данілов нагадав, що РФ прагне захопити Донецьку і Луганську області в їхніх адміністративних межах. Нині окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні України, однак втрати ворога суттєво перевищують втрати ЗСУ.
"Втрати ворога, що стосуються Донецького і Луганського напрямку, у 7 разів вищі, ніж втрати наших військових", - підкреслив секретар РНБО.
"Як росіяни будуть рухатися далі, залежатиме від багатьох факторів, але ми бачимо, що вони поступово виснажуються", - резюмував він.
- 26 січня речник Сил оборони на східному напрямку полковник Сергій Череватий повідомив, що за два місяці боїв на Бахмутському напрямку російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах.
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