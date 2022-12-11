Втрати РФ у війні проти України перевищили 94 тис. осіб загиблими , - Генштаб ЗСУ
Росія за час повномасштабної війни проти України втратила близько 94 140 осіб загиблими
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 11 грудня орієнтовно склали:
особового складу 94140 (+380 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2942 (+2) одиниці
бойових броньованих машин ‒ 5920(+3)
артилерійських систем – 1928 (+1)
РСЗВ – 397 (+0)
засоби ППО ‒ 211 (+0)
літаків – 281 (+0)
гелікоптерів - 264 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10)
крилаті ракети ‒ 592
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5)
спеціальна техніка ‒ 167
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