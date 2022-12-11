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Війна з Росією: хроніка
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Втрати РФ у війні проти України перевищили 94 тис. осіб загиблими , - Генштаб ЗСУ

11 грудня, 2022 неділя
10:34
війна з Росією На фото втрати окупантів

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила близько 94 140 осіб загиблими

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 11 грудня орієнтовно склали: 

особового складу 94140 (+380 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2942 (+2) одиниці

бойових броньованих машин ‒ 5920(+3)

артилерійських систем – 1928 (+1)

РСЗВ – 397 (+0)

засоби ППО ‒ 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів - 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10)

крилаті ракети ‒ 592

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5)

спеціальна техніка ‒ 167

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ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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