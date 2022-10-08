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Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 62 тис. осіб

8 жовтня, 2022 субота
10:39
війна з Росією

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили 62 060 російських військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 8 жовтня орієнтовно склали: 

особового складу ‒ близько 62060 (+380 за добу) осіб ліквідовано 

танків ‒ 2472 (+6) од, 

бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од, 

артилерійських систем – 1459 (+4) од, 

РСЗВ -  345 (+1) од, 

засоби ППО  ‒ 180 (+3) од,

літаків  – 266 (+0) од, 

гелікоптерів – 234 (+1) од, 

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+1).

Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

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Вбиті росіяни
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