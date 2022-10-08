Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 8 жовтня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 62060 (+380 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2472 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од,

артилерійських систем – 1459 (+4) од,

РСЗВ - 345 (+1) од,

засоби ППО ‒ 180 (+3) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 234 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+1).

Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

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