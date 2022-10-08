Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 62 тис. осіб
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили 62 060 російських військових
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 8 жовтня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 62060 (+380 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2472 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од,
артилерійських систем – 1459 (+4) од,
РСЗВ - 345 (+1) од,
засоби ППО ‒ 180 (+3) од,
літаків – 266 (+0) од,
гелікоптерів – 234 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 136 (+1).
Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.
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